Des leaders juifs lancent une campagne européenne pour défendre la circoncision

Plus de 50 dirigeants juifs et rabbins européens ont adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour défendre le rite de la circoncision, face à des craintes de restrictions croissantes. Cette initiative, portée par l’Association juive européenne, répond à des perquisitions menées en mai à Anvers, en Belgique, visant les praticiens non agréés soupçonnés de pratiquer la brit milah.

Lors de ces raids, la police a saisi des instruments nécessaires à la circoncision rituelle et exigé la liste des nourrissons circoncis sur l’année écoulée, une action qualifiée d’« écho des heures sombres de l’histoire européenne ». Bien que la Belgique exige que les procédures médicales soient effectuées par des médecins agréés, aucune loi européenne n’interdit la circoncision rituelle. Cependant, la montée de l’antisémitisme fait craindre des restrictions futures.

« Interdire la circoncision mettrait fin à la vie juive dans les pays concernés, contredisant l’objectif de la Commission européenne de promouvoir la vie juive », souligne la lettre. Rite millénaire et pilier du judaïsme, la circoncision est réalisée par des mohel hautement qualifiés. L’Association juive européenne cite des études montrant une réduction des risques d’infections urinaires, de cancers péniens et de certaines maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH, chez les hommes circoncis. Cette campagne cherche à sensibiliser les institutions européennes pour garantir la liberté religieuse et protéger une tradition ancestrale face aux pressions croissantes.