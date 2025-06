"Les mollahs sont les excréments de l'humanité" (ex-boxeur iranien)

Articles recommandés -

Mahyar Monshipour, ancien champion du monde de boxe franco-iranien, a livré une charge implacable contre le régime iranien lors d'une intervention sur i24NEWS, exprimant son soutien aux frappes israéliennes.

L'Iran sous occupation depuis 1979

"L'Iran est occupé depuis 1979, ce ne sont pas des Iraniens qui gouvernent, ce sont des monstres religieux qui ont pris les rênes de ce pays", affirme le boxeur. Selon lui, "la quasi-totalité des Iraniens expatriés" et "une grande majorité des Iraniens vivant en Iran" sont "contents qu'enfin quelqu'un soit venu aider les Iraniens à se libérer d'une occupation".

Une parenthèse de 46 ans à refermer

Monshipour considère le régime des mollahs comme "une parenthèse dans la grande histoire de l'Iran" qui "doit être refermée". Il déplore que ses "compatriotes de culture musulmane ne comprennent pas la position des autres Iraniens" face à cette occupation religieuse.

Deux clés pour la chute du régime

L'ancien champion identifie deux éléments cruciaux : "l'élimination rapide de Khamenei et l'attitude des Gardiens de la Révolution". Ces derniers, "plus de 100 000", contrôlent "l'ensemble des rênes du pays" et "l'économie". Parmi eux coexistent "des opportunistes" et "de vrais idéologues".

Des liens historiques avec Israël

Monshipour rappelle les liens historiques entre les peuples iranien et juif : "Il y a 2500 ans, c'est Cyrus le Grand qui a libéré l'élite juive réduite en esclavage à Babylone". Pour lui, "c'est un peuple mûr, très politisé qui doit choisir son destin".

Son message final résonne comme un cri de liberté : contrairement au Shah qui "n'a pas voulu tirer sur les manifestants", ces "excréments de l'humanité tueront jusqu'au dernier pour rester en place".