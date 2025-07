Les Pays-Bas désignent Israël comme une menace à leur sécurité nationale

Articles recommandés -

Pour la première fois, les Pays-Bas ont inscrit Israël sur la liste des États étrangers représentant une menace pour leur sécurité, selon un rapport publié par l’agence nationale de lutte contre le terrorisme.

Intitulé "Évaluation des menaces émanant d’acteurs étatiques", le document pointe les efforts d’Israël pour manipuler l’opinion publique néerlandaise et influencer les décisions politiques par des campagnes de désinformation. Un incident notable concerne un document distribué informellement par un ministère israélien à des journalistes et politiciens néerlandais l’an dernier, contenant des informations personnelles inhabituelles et indésirables sur des citoyens néerlandais, suite à des tensions lors d’un rassemblement à Amsterdam en soutien au club de football Maccabi Tel Aviv. Le NCTV (Coordinateur national pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité) s’inquiète également des menaces croissantes d’Israël et des États-Unis contre la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, susceptibles de compromettre son fonctionnement. En tant que pays hôte de plusieurs institutions judiciaires internationales, les Pays-Bas se considèrent investis d’une « responsabilité particulière » pour protéger leurs opérations des pressions extérieures. Bien que le NCTV ait déjà exprimé des préoccupations sur les outils d’espionnage israéliens, ce rapport ne mentionne pas Israël dans la section sur l’espionnage.