Les Pays-Bas interdisent l'entrée sur leur territoire à Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich

Le cabinet néerlandais a annoncé mardi l'interdiction d'entrée sur son territoire des ministres israéliens Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, accusés "d'incitation récurrente à la violence contre la population palestinienne". Cette décision place les Pays-Bas aux côtés de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège, qui ont déjà pris des mesures similaires contre les deux ministres.

Des accusations graves

Les Pays-Bas ont déclaré le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le ministre des Finances Betsalel Smotrich persona non grata. Le gouvernement néerlandais justifie cette mesure en affirmant que les deux hommes "prônent constamment l'expansion des colonies illégales en Cisjordanie et appellent au nettoyage ethnique dans la bande de Gaza".

Ben Gvir a réagi fermement : "Même si on m'interdit d'entrer dans toute l'Europe, je continuerai à agir pour notre État". Il a dénoncé une Europe où "ceux qui sont attaqués sont coupables" et où "les terroristes sont libres et les Juifs boycottés".

Préoccupations humanitaires croissantes

Le gouvernement néerlandais s'inquiète également de la situation humanitaire à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères a écrit au Parlement que "la situation actuelle à Gaza est intolérable". Le Premier ministre Dick Schoof a averti qu'Israël devait respecter ses engagements européens concernant l'aide humanitaire sous peine de nouvelles sanctions.

Le président israélien, Isaac Herzog a vivement réagi en affirmant que "l'UE commettrait une erreur si elle prenait de telles mesures, en particulier à la lumière des efforts humanitaires continus et renforcés d'Israël". "Je suis particulièrement attristé que le sort de nos otages et la demande de leur libération immédiate ne soient même pas mentionnés !", a-t-il ajouté.

Pour contribuer à l'effort humanitaire, les Pays-Bas vont verser 1,5 million d'euros aux services d'appui de l'ONU et 3 millions d'euros supplémentaires à la Croix-Rouge, privilégiant l'acheminement terrestre de l'aide vers Gaza.

Une mobilisation internationale

En juin dernier, cinq pays avaient déjà annoncé des sanctions contre Ben Gvir et Smotrich, incluant un gel des avoirs et une interdiction de voyage, les accusant d'avoir "incité à la violence extrémiste et à de graves violations des droits humains palestiniens".

Des consultations d'urgence ont eu lieu à La Haye entre le Premier ministre, ses vice-Premiers ministres, le ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense. Schoof a indiqué que son pays œuvrerait pour des mesures supplémentaires au sein de l'Union européenne. À partir de mercredi, les accords entre Israël et l'UE seront réexaminés, et de nouveaux sanctions européennes contre Israël pourraient être proposées.