Les Pays-Bas renforcent le contrôle sur leurs exportations vers Israël

Le gouvernement néerlandais a annoncé un durcissement des règles concernant les exportations vers Israël. Désormais, toutes les exportations directes et le transit de marchandises à destination d'Israël seront vérifiés pour s'assurer qu'ils respectent les réglementations européennes et ne seront plus couverts par les licences générales d'exportation.

"Cette mesure est souhaitable compte tenu de la situation sécuritaire en Israël, dans les territoires palestiniens et dans la région plus large", expliquent le ministre des Affaires étrangères Caspar Veldkamp et la ministre du Commerce Reinette Klever dans une lettre adressée au parlement. Les deux ministres précisent que "les exportateurs pourront toujours demander des permis, qui seront alors vérifiés au regard des réglementations européennes."

Impact limité sur les exportations militaires

Le gouvernement néerlandais affirme qu'aucun bien militaire destiné à Israël n'a été exporté des Pays-Bas sous un permis général depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. En revanche, la licence générale pour l'exportation de "biens de sécurité informatique à faible risque", comme les routeurs pour la sécurité des réseaux, était fréquemment utilisée pour les exportations vers Israël.

Les autorités néerlandaises estiment qu'entre 50 et 100 permis pour l'exportation de ces biens technologiques devront désormais être demandés individuellement, au cas par cas.

Cette décision s'inscrit dans un contexte européen où plusieurs pays réévaluent leurs relations commerciales avec Israël, particulièrement dans les secteurs sensibles, à la lumière du conflit en cours à Gaza et des préoccupations concernant le respect du droit international humanitaire.