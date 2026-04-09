Liban : l’accord entre UE et Israël pourrait être rediscuté face aux frappes "disproportionnées" d’Israël

La relation entre l’Union européenne et Israël pourrait entrer dans une nouvelle zone de turbulences. Jeudi, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a évoqué la possibilité de rouvrir le débat sur une suspension de l’accord d’association liant Bruxelles à l’État hébreu, dans un contexte marqué par l’intensification des frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban et les violences en Judée-Samarie.

« Vu la gravité de ce qui s’est passé hier (mercredi au Liban) et par ailleurs étant donné la situation en Cisjordanie, on ne peut pas exclure que la discussion sur la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël se rouvre en plus de sanctions nationales », a déclaré Pascal Confavreux. Une prise de position qui traduit un durcissement du ton de Paris face à la situation sur le terrain.

Le responsable français a également insisté sur la nature des opérations israéliennes, estimant qu'"Israël a bien sûr le droit de se défendre, mais ses actions sont non seulement inacceptables mais encore disproportionnées et mènent de facto à une impasse ». Une critique directe qui s’inscrit dans un débat plus large au sein de l’Union européenne sur la réponse à apporter aux développements récents au Moyen-Orient.

Si aucune décision immédiate n’est attendue, l’hypothèse d’une remise en cause de l’accord d’association — pierre angulaire des relations économiques et politiques entre l’UE et Israël — marque une inflexion notable. Elle pourrait s’accompagner de mesures nationales supplémentaires, signe d’une pression croissante exercée sur Jérusalem.