Lisbonne : déraillement du funiculaire "Gloria", au moins quinze morts et une vingtaine de blessés

Un grave accident a frappé la capitale portugaise ce mercredi 3 septembre. Le célèbre funiculaire « Gloria », l’un des symboles touristiques de Lisbonne, a déraillé en début d’après-midi, provoquant un drame. Selon les premiers bilans communiqués par les secours et confirmés par le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, au moins quinze personnes ont perdu la vie et une vingtaine d’autres ont été blessées, certaines grièvement.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le funiculaire, qui relie la Praça dos Restauradores au quartier du Bairro Alto, complètement détruit au pied de la colline. Les causes du déraillement ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte.

Le chef des pompiers de Lisbonne, Paulo Sousa, a confirmé que les opérations de secours sont toujours en cours pour dégager les victimes et sécuriser la zone. « Ce que nous pouvons dire pour l’instant, c’est qu’il y a plusieurs victimes et que nos équipes travaillent sans relâche », a-t-il indiqué. Monument historique et attraction touristique majeure, le funiculaire « Gloria » est utilisé quotidiennement par des milliers de Lisboètes et de visiteurs. L’accident, particulièrement choquant pour la population, a suscité une vague d’émotion dans tout le pays. Le président portugais s’est rendu sur place et a promis que toute la lumière serait faite sur les circonstances de ce drame.