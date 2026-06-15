Londres : 14 arrestations lors d’affrontements autour d’un salon immobilier israélien

Au moins 14 personnes ont été arrêtées dimanche à Londres lors d’affrontements entre manifestants pro-israéliens et anti-israéliens à proximité d’un salon consacré à l’immobilier israélien organisé dans une synagogue de la capitale britannique.

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L’événement, baptisé « Great Israeli Real Estate Event », se tenait à l’Edgware United Synagogue et a suscité une vive polémique. Des élus britanniques et plusieurs organisations militantes ont accusé les organisateurs de promouvoir la vente de biens immobiliers situés en Judée-Samarie. Une accusation rejetée par la société organisatrice, « My Home in Israel », qui affirme que ces allégations sont fausses.

Selon les médias britanniques, près de 1.000 personnes se sont rassemblées devant la synagogue pour soutenir ou dénoncer l’événement. La police métropolitaine de Londres a indiqué que plusieurs arrestations étaient liées à des infractions aggravées par des motivations raciales ou religieuses, ainsi qu’à des agressions présumées contre les forces de l’ordre.

Le commandant Adam Slonecki a expliqué que d’importants moyens policiers avaient été déployés afin d’éviter de graves troubles à l’ordre public. Il a également souligné les inquiétudes croissantes de la communauté juive britannique, confrontée ces derniers mois à une série d’attaques et d’actes de violence.

Plus de 100 députés et membres de la Chambre des Lords ont adressé une lettre au gouvernement britannique pour demander l’annulation de l’événement. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a lui aussi critiqué toute tentative de commercialiser des biens immobiliers situés dans les implantations israéliennes.

Le Board of Deputies of British Jews, principale organisation représentative des Juifs britanniques, a dénoncé ces critiques. L’organisation s’est dite « profondément préoccupée » par les accusations visant l’événement et a estimé que les manifestations devant une synagogue reposaient sur des « prétextes mensongers » servant à intimider la communauté juive.