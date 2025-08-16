Londres : 60 nouvelles poursuites judiciaires pour soutien au groupe interdit Palestine Action

Articles recommandés -

La police métropolitaine de Londres a annoncé vendredi l’ouverture de 60 nouvelles procédures judiciaires contre des individus accusés d’avoir affiché leur soutien au mouvement Palestine Action, classé organisation terroriste depuis le 7 juillet, a rapporté Skynews.

Depuis cette date, plus de 700 personnes ont été arrêtées, dont 522 lors d’une manifestation à Londres samedi dernier. Trois personnes ont déjà été inculpées en vertu de l’article 13 du Terrorism Act (la législation antiterroriste britannique) après un rassemblement à Parliament Square.

Selon le directeur des poursuites publiques, Stephen Parkinson, il s’agit des premières décisions d’ampleur depuis le durcissement de la législation. « De nombreuses autres suivront dans les prochaines semaines », a-t-il déclaré. La police de Londres précise travailler en coordination avec la section antiterroriste, le parquet et le bureau du procureur général pour accélérer le traitement des dossiers. Le groupe "Palestine Action" avait revendiqué en juillet des dégradations contre des avions de l'armée de l'air britannique à Brize Norton et a également été relié à une agression contre des policiers et du personnel d’entreprise dans le Gloucestershire. Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a salué la rapidité de l’action judiciaire. Il a averti que les personnes condamnées s’exposent à des peines de prison allant jusqu’à six mois, mais aussi à des conséquences durables : pertes d’emploi, refus d’inscription universitaire et interdictions de voyage vers certains pays comme les États-Unis, l’Australie ou le Japon.