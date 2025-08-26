Londres annonce l’accueil d’étudiants de Gaza dans ses universités

Articles recommandés -

Le gouvernement britannique a confirmé mardi l’accueil prochain d’un groupe d’étudiants originaires de la bande de Gaza, afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité dans les universités du Royaume-Uni. Selon la BBC, environ quarante jeunes Gazaouis sont concernés, dont certains entameront une première année de master.

Une partie d’entre eux bénéficiera d’un programme financé par le gouvernement tandis que d’autres seront intégrés grâce à des bourses privées. Leur sortie de Gaza reste toutefois conditionnée à l’autorisation d’Israël, puis à un contrôle d’identité dans un pays tiers, a précisé le ministère britannique de l’Intérieur.

Cette initiative intervient dans un climat diplomatique tendu entre Londres et Jérusalem. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé son intention de reconnaître un État palestinien en septembre, suscitant la colère de Benjamin Netanyahou, qui a dénoncé une décision « récompensant le terrorisme monstrueux du Hamas et punissant ses victimes ».

Alors que la guerre à Gaza se poursuit depuis près de deux ans après l’attaque du 7 octobre 2023, Londres souhaite présenter cette mesure comme un geste humanitaire, destiné à offrir un avenir universitaire et professionnel à de jeunes Gazaouis, malgré les tensions croissantes avec Israël.