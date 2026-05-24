Londres : attaque contre des membres de la communauté juive pendant Shavouot

Un ressortissant allemand a été inculpé au Royaume-Uni après une violente agression antisémite visant des fidèles juifs devant une synagogue du nord de Londres, selon le Daily Mail.

Les faits se sont produits jeudi soir devant la synagogue Beis Gavriel, à Hendon, où des dizaines de membres de la communauté juive étaient réunis pour célébrer Shavouot. Selon le média britannique, l’assaillant aurait commencé à frapper de manière aléatoire plusieurs fidèles présents devant le bâtiment.

Des membres de la communauté sont rapidement intervenus pour maîtriser l’homme et le retenir jusqu’à l’arrivée de la police. Les agents de la Metropolitan Police sont arrivés sur place moins de dix minutes après les appels d’urgence.

Le suspect, âgé de 25 ans et résidant à Hendon, a été formellement inculpé de deux chefs d’agression à caractère racial ou religieux, d’un chef d’agression simple, ainsi que de dégradations à caractère racial ou religieux et de dégradations simples.

Lors d’une première audience devant le tribunal de Willesden, il a plaidé non coupable et a été remis en liberté sous caution. Son procès doit se tenir en juin devant la Harrow Crown Court.

Selon un membre de la congrégation cité par le Daily Mail, l’une des victimes a été blessée au visage après avoir reçu un coup de poing qui a brisé ses lunettes, lui causant des coupures et des ecchymoses.

Cette attaque intervient dans un contexte de forte inquiétude au sein de la communauté juive britannique. Elle survient moins d’un mois après l’agression au couteau de deux hommes juifs orthodoxes à Golders Green, un quartier voisin, et quelques jours après l’attaque d’un autre homme juif dans le même secteur parce qu’il parlait hébreu.

Depuis fin mars, la police londonienne a procédé à plus de 90 arrestations liées à des crimes de haine, dont 70 concernant spécifiquement des infractions antisémites.