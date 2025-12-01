Londres : des manifestants prennent pour cible une boulangerie israélienne

Une marche anti-Israël organisée vendredi à Londres a dégénéré en un rassemblement non autorisé devant une boulangerie appartenant à une chaîne israélienne, suscitant l’inquiétude de responsables communautaires face à ce qu’ils qualifient de dérive intimidante.

Selon JNS, plusieurs centaines de manifestants ont quitté l’itinéraire déclaré de la marche, initialement prévu entre Piccadilly Circus et Trafalgar Square, pour se diriger vers Donutelier, une boutique de pâtisseries située sur Charing Cross Road. L’établissement, ouvert l’an dernier, appartient à la chaîne israélienne Roladin et est devenu la cible d’appels au boycott.

Gary Mond, président de la National Jewish Assembly, a dénoncé une étape supplémentaire dans l’escalade des actes visant directement des commerces liés à Israël. Il a comparé ces actions à des méthodes d’intimidation de rue rappelant celles des années 1930 en Europe centrale. Selon lui, ces manifestations prouvent que certains militants cherchent désormais à s’en prendre à des entreprises perçues comme juives ou israéliennes, et pourraient bientôt empêcher physiquement clients et fournisseurs d’y accéder.

Si les mobilisations pro-palestiniennes sont fréquentes dans la capitale britannique depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, il est rare qu’elles ciblent aussi explicitement des établissements commerciaux. Mond y voit un signal d’alarme que les gouvernements, dit-il, refusent d’entendre : "Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard."

La police métropolitaine n’a pas répondu aux sollicitations concernant sa gestion de cet incident. Ces derniers mois, les autorités ont toutefois dû intervenir à plusieurs reprises pour encadrer des actions radicales. La semaine précédente, elles avaient par exemple éloigné des manifestants rassemblés devant une synagogue du quartier de St. John’s Wood.