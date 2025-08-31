Londres : des militants pro-palestiniens interrompent un concert au BBC Proms

Articles recommandés -

Un nouvel incident a marqué vendredi soir la prestigieuse salle des BBC Proms à Londres. Des militants pro-palestiniens se réclamant du collectif « Artistes juifs pour la Palestine » ont interrompu la représentation de l’orchestre symphonique de Melbourne, accusant la direction de l’ensemble d’avoir réduit au silence des artistes critiques d’Israël et d’avoir censuré des formes de protestation.

Selon des témoins, la perturbation a duré près de dix minutes. Les manifestants, installés dans les gradins supérieurs, ont scandé des slogans et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Artistes juifs pour la Palestine » ou encore « Complices du génocide ». Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent la scène et ont rapidement suscité de vives réactions.

Les organisateurs ont indiqué que l’incident n’avait pas entraîné de blessés, mais a perturbé le déroulement normal du concert. La sécurité a rapidement escorté les protestataires hors de la salle, permettant à la représentation de se poursuivre.

Le collectif reproche à l’orchestre d’avoir « étouffé la voix » de certains musiciens solidaires de la population de Gaza et de participer à une politique culturelle qu’il juge partiale. Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions internationales liées à la guerre dans la bande de Gaza, où les manifestations de solidarité avec les Palestiniens se multiplient en Europe.

Les autorités britanniques n’ont pas encore indiqué si des suites judiciaires seraient données à cette action. L’épisode, largement relayé, illustre toutefois la visibilité croissante du mouvement pro-palestinien dans les sphères culturelles occidentales.