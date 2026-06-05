Londres : des militants pro-palestiniens tentent d’installer une statue du terroriste Marwan Barghouti

Des militants pro-palestiniens ont tenté mercredi d’installer une statue de Marwan Barghouti sur Parliament Square, à Londres, avant d’être empêchés par la police britannique. L’initiative était organisée par la campagne "Free Marwan Now", qui milite pour la libération du terroriste palestinien détenu en Israël depuis plus de vingt ans.

La statue a été acheminée jusqu’à la célèbre place située devant le Parlement britannique, mais les forces de l’ordre sont intervenues avant qu’elle ne puisse être installée. Selon les organisateurs, les policiers sont restés sur place jusqu’au retrait de l’œuvre par les militants.

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Figure emblématique de la deuxième Intifada, Marwan Barghouti a dirigé les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, organisation impliquée dans de nombreuses attaques terroristes contre des Israéliens. En 2004, il a été condamné par la justice israélienne à plusieurs peines de prison à perpétuité pour son implication dans des attentats ayant coûté la vie à plusieurs personnes. Il a notamment été reconnu coupable de cinq chefs de meurtre.

Les organisateurs de la campagne affirment toutefois que Barghouti est innocent des accusations retenues contre lui et le présentent comme un futur symbole de la lutte pour les droits civiques. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, ils ont déclaré qu’une statue de Barghouti finirait un jour par rejoindre celles de personnalités historiques déjà présentes sur Parliament Square, telles qu’Oliver Cromwell, Benjamin Disraeli ou Nelson Mandela.

La campagne a également établi un parallèle entre Barghouti et l’ancien président sud-africain Nelson Mandela, soutenant que ce dernier avait lui aussi été qualifié de terroriste avant d’être reconnu à l’échelle internationale. Ce rapprochement est régulièrement contesté par les partisans d’Israël, qui soulignent la condamnation de Barghouti pour des attaques terroristes meurtrières.

Parmi les personnalités ayant relayé la campagne figurent notamment l’activiste Greta Thunberg ainsi que les acteurs Mark Ruffalo et Liam Cunningham.