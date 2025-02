Londres : incidents antisémites lors d'une manifestation pro-palestinienne massive

Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens ont défilé samedi dans les rues de Londres, marquant l'un des plus importants rassemblements depuis le début de la guerre, selon les organisateurs de la Palestine Solidarity Campaign (PSC). Le Telegraph rapporte que des insultes antisémites, dont "porc sioniste", ont été lancées aux soutiens d'Israël. Les manifestants ont également scandé "Khaybar, Khaybar, oh Juifs, l'armée de Mohammed reviendra", un slogan considéré comme une menace envers les Juifs et les Israéliens. Ces cris visaient particulièrement le groupe d'activistes juifs Stop the Hate.

Un incident majeur s'est produit lorsqu'un manifestant pro-palestinien de 79 ans a effectué un salut hitlérien en direction des soutiens d'Israël, conduisant à son arrestation immédiate par la police métropolitaine. "Un salut nazi en pleine vue des officiers et dirigé contre des Juifs", a dénoncé Stop the Hate sur X. "Combien d'incidents de ce type les Juifs londoniens devront-ils encore endurer avant que vous n'agissiez pour arrêter ces marches de haine ?"

"Ils ne sont pas intéressés par des solutions pacifiques. Ils veulent détruire tout Israël et procéder à un nettoyage ethnique des Juifs. Ce sont des marches de haine", a ajouté l'organisation.

Les manifestants se sont dirigés vers l'ambassade américaine avec des pancartes "Arrêtez d'armer Israël", "Résistez à Trump" et "Mettez fin au siège". Au total, la police métropolitaine a procédé à huit arrestations pour diverses infractions, notamment troubles à l'ordre public, violation des conditions de manifestation, dégradations et soutien à une organisation interdite.