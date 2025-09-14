Londres interdit l’accès des Israéliens à sa prestigieuse académie militaire en raison de la guerre à Gaza

Articles recommandés -

Le gouvernement britannique a annoncé qu’à partir de l’an prochain, les Israéliens ne seront plus admis au sein de la prestigieuse Royal College of Defense Studies (RCDS), une première depuis la création de l’institution en 1927. Cette décision intervient dans le contexte de la guerre à Gaza, selon un article publié dimanche par le Telegraph.

La mesure s’appliquera à tous les Israéliens, qu’ils soient civils ou militaires, et non plus uniquement aux officiers de Tsahal.

Amir Baram, directeur général du ministère israélien de la Défense, a vivement réagi, dénonçant une décision « profondément honteuse et discriminatoire », qu’il qualifie de « trahison envers un allié en temps de guerre » et de rupture avec la tradition britannique de tolérance et d’équité. Baram a rappelé qu’Israël, dans le même temps, protège la navigation internationale contre les attaques des Houthis, empêche qu’un régime islamiste prônant la destruction de l’Occident ne s’empare d’armes nucléaires, et se bat pour ramener chez eux 48 otages détenus par le Hamas. De son côté, un porte-parole du ministère britannique de la Défense a expliqué que les cours militaires du pays sont ouverts à des participants issus de nombreux pays, à condition qu’ils respectent le droit humanitaire international. Il a critiqué la décision israélienne de poursuivre l’escalade militaire à Gaza, appelant à une solution diplomatique, incluant un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et une augmentation de l’aide humanitaire à la population civile de Gaza. Cette décision marque une détérioration des relations entre Israël et le Royaume-Uni, dans un climat déjà tendu par les débats autour de la reconnaissance d’un État palestinien.