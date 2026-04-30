Londres : Keir Starmer hué lors de sa visite après une attaque antisémite à Golders Green

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a été hué jeudi à son arrivée sur les lieux d’une attaque terroriste survenue dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres, une zone connue pour abriter une importante communauté juive. Une poignée de manifestants l’a accueilli par des cris de « Shame on you » (honte à vous ndlr), dénonçant l’inaction du gouvernement face à la montée de l’antisémitisme.

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L’attaque, survenue mercredi, a fait deux blessés. Un homme, depuis interpellé, a poignardé deux hommes juifs en pleine rue, suscitant une vive émotion au sein de la communauté locale et au-delà. La police n’a pas encore communiqué tous les détails sur les motivations de l’agresseur, mais l’incident s’inscrit dans un contexte de tensions accrues.

Cette visite intervient alors que le gouvernement britannique est sous pression. Depuis plusieurs mois, les autorités sont accusées par certains responsables communautaires et politiques de ne pas en faire suffisamment pour enrayer les actes antisémites. Les critiques se sont intensifiées dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, qui a ravivé les tensions au Royaume-Uni, notamment lors de manifestations et sur les réseaux sociaux.

La police a indiqué que le suspect était connu du programme de prévention de la radicalisation « Prevent », sans toutefois préciser la nature exacte de son suivi.

Dans ce climat tendu, la visite de Keir Starmer visait à afficher le soutien des autorités aux victimes et à la communauté juive. Mais l’accueil hostile dont il a fait l’objet illustre la défiance d’une partie de l’opinion, qui attend des mesures plus fermes face à une menace jugée persistante.