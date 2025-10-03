Londres : la police appelle à annuler une manifestation pro-palestinienne après l’attentat de Manchester

La Metropolitan Police a lancé un appel pressant aux organisateurs d’un rassemblement prévu ce week-end à Londres, estimant que celui-ci risquerait de "détourner des ressources policières de ceux qui en ont le plus besoin".

Les organisateurs, un collectif nommé Defend Our Juries, avaient annoncé vouloir manifester dans le centre de la capitale britannique samedi pour protester contre l’interdiction des activités du groupe Palestine Action. La police précise que l’événement devait rassembler plus de 1 000 personnes sur Trafalgar Square.

"L’horrible attaque terroriste d’hier à Manchester a indéniablement provoqué une grande peur et une profonde inquiétude au sein des communautés à travers le Royaume-Uni, y compris à Londres", écrit la Metropolitan Police dans un communiqué. Selon elle, alors qu’elle souhaite mobiliser "chaque agent disponible" pour assurer la protection des populations, la tenue d’un tel rassemblement entraînerait au contraire la nécessité de redéployer des effectifs au moment où ils sont le plus demandés.

Elle appelle les organisateurs à "faire preuve de responsabilité" et à reporter ou annuler leurs projets, estimant que la manifestation encouragerait, selon ses termes, "une infraction massive" et compromettrait la sécurité publique dans une période déjà sensible.

Aucune décision de bannir la manifestation n’a été annoncée pour l’heure ; les autorités locales et les organisateurs devraient se concerter dans les heures qui viennent.