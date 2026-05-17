Londres : la police recherche activement l'homme qui a menacé de décapiter des Juifs "un par un"

La police de Londres recherche un homme filmé en train de menacer de « couper la tête » de Juifs lors d’une confrontation à Whitechapel Road, dans l’arrondissement de Tower Hamlets, à l’est de la capitale britannique.

Selon des médias britanniques, la Metropolitan Police a été alertée vendredi après la diffusion d’une vidéo montrant le suspect proférer des menaces antisémites et des insultes visant les Juifs et l’État d’Israël.

Sur les images, l’homme s’adresse à la caméra au milieu de passants. La police affirme avoir ouvert une enquête urgente afin de l’identifier.

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« Nous savons que des incidents de cette nature suscitent une inquiétude importante, et nous traitons chaque signalement avec le plus grand sérieux », a déclaré un porte-parole de la Metropolitan Police, ajoutant que les crimes de haine n’ont « aucune place » dans les communautés londoniennes.

L’organisation juive de volontaires Shomrim a indiqué être au courant de cette « vidéo choquante » et affirme que la police traite l’affaire avec la plus grande gravité. Le groupe a annoncé un renforcement de ses patrouilles jusqu’à l’arrestation du suspect.

Shomrim dit travailler étroitement avec la police dans les arrondissements de Hackney et Tower Hamlets, alors que la communauté juive orthodoxe se dit particulièrement inquiète après ces menaces.

L’incident intervient dans un climat de forte tension pour les Juifs de Londres. Plus tôt ce mois-ci, les autorités avaient annoncé le déploiement d’une unité dédiée de 100 policiers pour protéger les communautés juives de la capitale, après plusieurs attaques visant des sites juifs et une double agression au couteau à Golders Green, où deux hommes orthodoxes avaient été grièvement blessés.