Londres : le chanteur de Coldplay gère avec diplomatie les huées adressées à deux fans israéliennes

Lors du concert de Coldplay dimanche soir au stade de Wembley à Londres, le leader Chris Martin a dû faire preuve d'une diplomatie particulière face à une situation délicate. Le chanteur avait invité deux jeunes femmes du public à monter sur scène pour leur chanter une chanson.

Lorsque ces dernières se sont présentées comme israéliennes, la réaction du public s'est révélée mitigée : une partie des spectateurs les a applaudies tandis que la majorité a exprimé sa désapprobation par des huées. Face à cette tension palpable, Chris Martin a rapidement pris la parole pour apaiser les esprits.

https://x.com/i/web/status/1962425245127659721

"Je vous suis très reconnaissant d'être ici, je vous considère comme des êtres humains égaux sur cette Terre", a déclaré l'artiste britannique en s'adressant aux deux jeunes femmes. Puis, dans un souci d'équilibre, il a ajouté : "Merci d'être là, et bien que ce soit controversé, je souhaite aussi saluer les personnes palestiniennes présentes dans le public."

Ces paroles diplomatiques ont été accueillies par des applaudissements nourris. Plus tard dans la soirée, une artiste palestinienne est montée sur scène dans le cadre du spectacle de Coldplay, interprétant des chansons en arabe avant de rejoindre Martin pour un duo.

Ce n'est pas la première fois que le groupe britannique adopte cette approche inclusive. En juillet dernier, lors d'un concert aux États-Unis, Martin avait déjà déclaré face à un fan brandissant un drapeau israélien : "Hier nous avions un drapeau palestinien, aujourd'hui un drapeau israélien, nous accueillons tout le monde."