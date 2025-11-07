Londres lève ses sanctions contre le président syrien, l’UE s’aligne

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi la levée de ses sanctions contre le président syrien Ahmed al-Charaa, un jour après une décision similaire du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette mesure intervient à la veille d’une rencontre prévue entre le dirigeant syrien et le président américain Donald Trump.

Selon un avis publié sur le site du gouvernement britannique, Londres a également levé les sanctions visant le ministre de l’Intérieur syrien, Anas Khattab. Tous deux étaient jusque-là soumis à des mesures financières ciblant initialement des individus liés à l’État islamique et à Al-Qaïda.

Un porte-parole de l’Union européenne a confirmé que Bruxelles suivrait cette décision, précisant que l’UE alignerait ses propres mesures sur celles de l’ONU. Si Londres et l’Union avaient déjà assoupli certaines restrictions économiques respectivement en avril et en mai, les embargos sur les armes et la sécurité restent en vigueur.

« Nous restons engagés en faveur d’une transition pacifique, inclusive et menée par les Syriens eux-mêmes », a déclaré un représentant de la Commission européenne.

Ahmed al-Charaa, ancien chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sous le nom de guerre d’Abu Mohammad al-Joulani, est arrivé au pouvoir en janvier après la chute de Bachar al-Assad, renversé par une offensive éclair des forces insurgées. Cette évolution marque un tournant majeur dans la politique internationale envers Damas, longtemps isolée sur la scène mondiale.