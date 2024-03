Londres menace de stopper les livraisons d'armes à Israël si la Croix-Rouge n’est pas autorisée à visiter les terroristes emprisonnés

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle ne vendrait plus d'armes à Israël si le personnel de la Croix-Rouge n’était pas autorisé à rendre visite aux terroristes de la force Nukhba, auteurs des tueries du 7 octobre, détenus dans le pays. À noter que cet ultimatum intervient alors que le Hamas persiste dans son refus d’autoriser la Croix-Rouge à rendre visite aux otages israéliens détenus dans la bande de Gaza depuis maintenant 167 jours.

Chaim Goldberg/Flash90

David Cameron, le ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré à Israël que si cette demande n'était pas satisfaite, la Grande-Bretagne soutiendrait également un embargo sur les ventes d'armes en provenance de toute l'Europe. Les Britanniques, qui mènent le mouvement pour qu'Israël autorise les visites aux terroristes capturés, affirment que le refus du pays d'accéder à une telle requête constitue une violation du droit international.

Israël, de son côté, se donne le droit d'empêcher ces visites en invoquant "des raisons de sécurité". Des responsables politiques ont exprimé leur mécontentement à l'égard de l'approche britannique et le chef de la diplomatie israélienne, Israel Katz, a fait savoir à ses homologues du Royaume-Uni que les décisions qui nuisent à Israël aident le Hamas, et lui donnent la légitimité nécessaire pour accroître ses exigences lors des négociations sur l'échange de prisonniers.

Yossi Aloni/Flash90

Le Canada et l'Italie ont déjà décidé de ne plus vendre d'armes à Israël pendant la guerre pour des raisons liées aux lois internes de chaque pays. Ces décisions sont en grande partie déclaratives, car Israël n'a pas acheté d'armes au Canada depuis de nombreuses années et n'a fait que des achats mineurs à l'Italie.