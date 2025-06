Londres menace Israël de nouvelles sanctions

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a durci le ton face à Israël devant la Chambre des communes, évoquant de possibles sanctions supplémentaires contre l'État hébreu. Une escalade diplomatique qui illustre la détérioration des relations bilatérales depuis l'intensification des opérations militaires à Gaza.

"Répréhensible et intolérable"

Interrogé sur la situation à Gaza, Starmer s'est montré particulièrement sévère. "Les actions récentes d'Israël sont répréhensibles et, à mon avis, contre-productives et intolérables", a-t-il déclaré, dénonçant "l'expansion des opérations militaires, la violence des colons et le blocage de l'aide humanitaire".

Le dirigeant travailliste a confirmé que Londres avait déjà suspendu les négociations sur un accord de libre-échange avec Israël et sanctionné des "extrémistes soutenant la violence en Cisjordanie". "Nous continuerons d'examiner d'autres actions avec nos alliés, notamment des sanctions", a-t-il prévenu.

Des mesures déjà adoptées

Le mois dernier, le Royaume-Uni avait imposé des sanctions contre deux avant-postes illégaux en Judée-Samarie et trois résidents israéliens, dont la figure emblématique Daniella Weiss et son organisation Nachala. Une entreprise impliquée dans la construction d'avant-postes illégaux avait également été visée.

Ces sanctions s'ajoutent au gel des pourparlers commerciaux, décidé en protestation contre le conflit en cours. Une mesure symbolique forte qui marque une rupture avec la politique traditionnellement pro-israélienne de Londres.

Appel au cessez-le-feu

Starmer a néanmoins réaffirmé les priorités britanniques : "Nous devons revenir à un cessez-le-feu. Les otages détenus depuis très longtemps doivent être libérés et nous avons désespérément besoin de plus d'aide, rapidement et en volume, à Gaza."

Cette position reflète la stratégie britannique consistant à maintenir la pression sur Israël tout en préservant les canaux diplomatiques essentiels à une résolution du conflit.