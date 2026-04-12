Londres : plus de 500 arrestations lors d’une manifestation en soutien à "Palestine Action"

Plus de 500 personnes ont été arrêtées samedi à Londres lors d’une manifestation dénonçant l’interdiction du mouvement Palestine Action, selon la police métropolitaine citée par la BBC. Le rassemblement, organisé sur Trafalgar Square, a réuni des centaines de participants, dont certains affichaient ouvertement leur soutien à cette organisation désormais proscrite, s’exposant ainsi à des poursuites pénales. Les personnes interpellées, âgées de 18 à 87 ans, ont été arrêtées pour avoir exprimé leur soutien à un groupe interdit.

La manifestation, baptisée "Everyone Day" (Journée pour tous) et initiée par le collectif "Defend our Juries" (Défendre nos jurys), visait à dénoncer la décision des autorités britanniques d’interdire Palestine Action. Les manifestants ont brandi des pancartes évoquant leur opposition à Israël et aux États-Unis, tout en défendant le droit de protester. En amont, la police avait averti des risques judiciaires encourus, appelant les participants à mesurer les conséquences de leur engagement.

Le groupe Palestine Action a été interdit en juillet 2025 par le gouvernement britannique, en raison de l’intensification de ses actions contre des entreprises liées à Israël, notamment dans le secteur de la défense. Ces opérations ont inclus des intrusions sur des sites sensibles, des dégradations matérielles et des actions symboliques comme des jets de peinture. Un incident marquant a été l’intrusion sur une base de la Royal Air Force, où des militants ont endommagé deux avions, suscitant une vive condamnation du Premier ministre Keir Starmer.

La décision d’interdiction fait toutefois l’objet d’un contentieux judiciaire. En février, la Haute Cour de Londres a estimé que cette mesure portait atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression. Néanmoins, le gouvernement a obtenu le droit de faire appel, maintenant ainsi l’interdiction en vigueur pour le moment. Depuis cette décision, plus de 2 200 personnes ont été arrêtées pour avoir exprimé leur soutien au mouvement, tandis que de nombreux procès ont été suspendus dans l’attente d’une décision définitive.