Londres pourrait reconnaître un État palestinien dès ce week-end, après la visite de Trump

Le Premier ministre Keir Starmer planifierait de reconnaître formellement un État palestinien après la conclusion de la visite d'État du président américain Donald Trump au Royaume-Uni, selon The Times.

Le Premier ministre britannique avait déjà annoncé fin juillet que son pays reconnaîtrait un Etat palestinien en septembre, sauf si Israël acceptait un cessez-le-feu à Gaza et prenait une série d'engagements substantiels. Cette position avait alors été vigoureusement condamnée par Israël et rappelée par le président Herzog lors de sa récente visite à Londres.

La nouvelle orientation britannique s'inscrit dans une démarche coordonnée avec d'autres pays européens, à commencer par la France, chef de file de l'initiative de reconnaissance d'un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le choix d'attendre la fin de la visite présidentielle américaine reflète les préoccupations diplomatiques de Londres concernant les relations transatlantiques. Cette stratégie permettrait d'éviter tout incident diplomatique direct pendant le séjour officiel de Trump, fermement opposé à une telle démarche.

D'après des informations relayées mercredi soir par les médias français, Emmanuel Macron devrait annoncer la reconnaissance par la France d'un Etat palestinien lundi.