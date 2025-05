Londres sanctionne sept entités israéliennes accusées de "violence" contre des Palestiniens en Judée-Samarie

La Grande-Bretagne a annoncé avoir imposé des sanctions à plusieurs individus et organisations en Judée-Samarie qu'elle accuse d'être liés à des actes de "violence" contre des Palestiniens.

Parmi les personnes sanctionnées figure Zohar Sabah, ciblé pour son "implication dans la menace, la perpétration, l'autorisation et le soutien d'actes d'agression et de violence contre des Palestiniens". Sabah a été inculpé par le Parquet israélien en septembre pour sa participation à une attaque violente contre des Palestiniens et des militants dans le village de Muarrajat.

Les sanctions visent également la ferme de Neria, une implantation en Judée-Samarie, ainsi que ses résidents, pour leur implication présumée dans des violations des droits humains.

Le gouvernement britannique a par ailleurs imposé des mesures restrictives contre le mouvement d'implantation Nachala, l'entreprise Libi Construction and Infrastructure LTD et son administrateur Harel Libi, la militante Daniella Weiss, ainsi que l'implantation de Coco's Farm. Ces sanctions s'inscrivent dans un contexte de tensions accrues concernant la situation en Judée-Samarie, où les incidents violents entre résidents israéliens et Palestiniens se sont multipliés ces dernières années, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale.

Le gouvernement israélien n'a pas encore réagi officiellement à cette annonce, qui pourrait contribuer à tendre davantage les relations entre Israël et le Royaume-Uni.