Londres : six interpellations lors d’une manifestation pro-palestinienne

La police londonienne a procédé à l’arrestation de six personnes lors d’une manifestation à Trafalgar Square organisée en soutien au groupe pro-palestinien Palestine Action, récemment interdit, ont rapporté des témoins. Les forces de l’ordre ont aussi évacué et emmené plusieurs manifestants qui refusaient de lever le camp, malgré les appels à annuler le rassemblement après l’attaque meurtrière survenue jeudi devant une synagogue à Manchester.

L’événement, annoncé avant l’attentat, visait à protester contre l’interdiction de Palestine Action au titre des lois antiterroristes. Les organisateurs ont refusé de suspendre la mobilisation, estimant pouvoir exprimer leur protestation pacifiquement. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes ; des militants assis ont rédigé des slogans sur des pancartes tandis que des policiers procédaient à des évacuations. Des spectateurs ont hué les interventions policières en lançant des « shame on you » (« honte à vous »).

https://x.com/i/web/status/1974447474464223316 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’attaque de Manchester a fait deux morts ; l’auteur a été éliminé par la police. Les services antiterroristes britanniques estiment qu’il aurait pu être inspiré par une idéologie islamiste extrémiste. La tenue de manifestations pro-palestiniennes au Royaume-Uni suscite depuis plusieurs mois des tensions et de vifs débats sur la frontière entre protestation politique et incitation à la haine, poussant les autorités à multiplier les mesures de contrôle.