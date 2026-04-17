Londres : tentative d’incendie contre la chaîne de télévision Iran International

Trois Britanniques ont été inculpés pour une tentative d’incendie visant les locaux londoniens de la chaîne en langue persane Iran International, ont annoncé les autorités. Les suspects, âgés de 21, 19 et 16 ans, sont poursuivis pour « incendie volontaire avec intention de mettre la vie d’autrui en danger » et doivent comparaître devant un tribunal de Westminster.

Les faits se sont produits mercredi soir dans le quartier de Wembley, au nord-ouest de Londres. Selon la police, un objet enflammé a été lancé en direction des locaux d’un média en langue persane, avant d’atterrir sur un parking voisin. Le feu s’est rapidement éteint et n’a causé ni blessé ni dégât matériel. Les trois suspects ont été arrêtés peu après, à l’issue d’une course-poursuite.

La chaîne Iran International a confirmé l’incident, évoquant une « tentative d’attaque » survenue à proximité immédiate de ses studios. Elle a indiqué qu’un véhicule suspect avait d’abord tenté d’accéder au site, avant que des engins incendiaires ne soient lancés à quelques mètres des installations. Dans un communiqué, la chaîne a dénoncé « un incident grave », survenant dans un contexte de menaces croissantes visant ses journalistes et leurs proches.

Classée organisation terroriste par l'Iran, cette chaîne d’opposition est régulièrement visée par des pressions et intimidations. Selon SITE Intelligence Group, un groupe se présentant sous le nom de « Mouvement des compagnons de la main droite de l’islam » a revendiqué l’attaque.

Ce même groupe aurait également revendiqué une tentative d’incendie contre une synagogue dans le quartier de Finchley, ainsi qu’un autre incident visant des ambulances d’une organisation juive à Londres. Toutefois, la police britannique précise qu’« à ce stade, aucun lien n’a été établi » entre ces différents événements. Bien que l’unité antiterroriste soit en charge de l’enquête, aucun de ces actes n’est pour l’instant officiellement qualifié de terroriste.