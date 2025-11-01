Londres: un chauffeur suspendu après avoir enfermé un passager juif dans un bus

À Londres, un chauffeur de bus a été suspendu après avoir retenu pendant près d’une heure un passager juif orthodoxe à bord de son véhicule et tenu des propos antisémites, rapporte la BBC.

L’incident s’est produit lundi sur la ligne 149 à Hackney, dans le nord de la capitale. David Abraham, 52 ans, a raconté avoir laissé tomber sa carte bancaire dans la cabine du conducteur. Lorsque celui-ci a refusé de la lui rendre, il lui aurait lancé :

« Tu ressembles à un agent du Mossad, je n’aime pas les Juifs. »

Le chauffeur a ensuite refusé d’ouvrir la porte malgré l’arrivée de la police, forçant un officier à intervenir pour récupérer la carte. L’homme dit s’être senti « effrayé et choqué » par la scène. La Metropolitan Police a confirmé que l’affaire avait été signalée comme un crime de haine et qu’une enquête était en cours. Aucun suspect n’a été arrêté à ce stade.

L’entreprise Transport for London (TfL) a qualifié le comportement du chauffeur d’« inacceptable » et affirmé appliquer une tolérance zéro face à tout acte d’abus ou de discrimination. Le transporteur Arriva, qui gère la ligne, a indiqué avoir ouvert une enquête interne immédiate et confirmé la suspension du conducteur.

« Nous ne tolérons aucune forme d’abus et agirons avec fermeté », a déclaré un porte-parole d’Arriva.