Londres : un hadith affiché sur les panneaux d'une des plus grandes gares provoque la polémique

Les responsables de la gare de King's Cross à Londres ont répondu aux critiques après l'apparition d'un message islamique sur le panneau d'information affichant les horaires des trains.

https://twitter.com/i/web/status/1770294652404429173 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pour le 9e jour du ramadan, qui marque le mois le plus sacré pour les musulmans, la gare du centre de Londres a affiché un "Hadith du jour". Les hadiths sont un recueil des actes et des paroles de Mahomet. "Le prophète a dit : tous les fils d’Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent", indique le hadith affiché sur les panneaux d'une des plus grandes gares de la métropole. Le message a suscité la polémique sur les réseaux sociaux sur la question de savoir si les panneaux d'information publics devraient afficher des messages religieux, certains critiques suggérant qu'il était "malavisé et contre-productif". Les patrons de la société privée britannique Network Rail ont insisté sur le fait que les messages affichés dans la gare célèbrent également les fêtes d'autres religions, notamment Pâques, Noël, la Pâque juive et Diwali, "pour tenir compte des croyances de nos collègues et de nos passagers". "La gare de King's Cross est composée d'une main-d'œuvre diverse et multiculturelle et, lors des périodes religieuses, des messages comme ceux-ci sont affichés pour célébrer la diversité et l'inclusivité de la gare", a déclaré un porte-parole de Network Rail.