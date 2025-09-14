Londres : un homme inculpé pour avoir vandalisé des synagogues avec des excréments

Articles recommandés -

La police métropolitaine londonienne a inculpé samedi un homme de 37 ans soupçonné d'être l'auteur de sept attaques visant des institutions juives du nord-ouest de Londres. Ionut-Cristian Bold, sans domicile fixe, est accusé d'avoir vandalisé synagogues et propriétés communautaires en y étalant des matières fécales et en projetant de l'urine.

L'accusé fait face à de multiples chefs d'inculpation : six pour dommages criminels aggravés par la religion, trois pour dégradations matérielles, harcèlement à caractère religieux et possession d'objets destinés à endommager des biens. Il doit comparaître lundi devant le tribunal d'instance de Willesden.

Les faits se sont échelonnés du 15 août à jeudi dernier dans le quartier de Golders Green, connu pour sa forte population juive. Le dernier incident en date a visé l'entrée d'une synagogue et d'une école juive, où des excréments ont été déposés sur la serrure à code de la porte, selon des images diffusées par l'organisation de surveillance communautaire Shomrim North West London.

L'arrestation de Bold dans la région de Hendon fait suite à "des enquêtes de vidéosurveillance substantielles", a précisé le surintendant en chef détective Luke Williams. Les images de surveillance partagées lundi par l'organisme Shomrim attaché à la sécurité de la communauté juive, montraient un individu projetant un liquide - identifié comme de l'urine - sur une école juive.

La chronologie révèle l'ampleur de cette campagne de haine : vandalisme d'une synagogue mardi, dégradations sur une résidence privée jeudi, et projection d'un liquide sur un véhicule lié à une synagogue dès le 15 août. La police n'a été alertée que mercredi dernier, lorsque des excréments ont été découverts sur une nouvelle synagogue.

Les autorités ont qualifié ces actes de "révoltants" et "épouvantables", promettant de poursuivre leur soutien aux résidents locaux et à la communauté juive.

Le Shomrim, tout en saluant "les efforts rapides et déterminés" des forces de l'ordre, a souligné que "cette affaire a causé une profonde détresse à notre communauté". Cette série d'incidents s'inscrit dans un contexte de montée préoccupante de l'antisémitisme au Royaume-Uni.