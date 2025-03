Londres : un homme qui avait escaladé Big Ben avec un drapeau palestinien redescend après 16 heures

L'homme qui avait escaladé la tour Elizabeth de Big Ben avec un drapeau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) est finalement descendu après avoir passé plus de 16 heures perché au-dessus du Palais de Westminster, a rapporté la BBC. L'individu, pieds nus, est monté sur une corniche située à plusieurs mètres de hauteur tôt samedi matin. Les services d'urgence ont rapidement réagi, utilisant une grue pour tenter d'atteindre l'homme. Ce n'est qu'après que Big Ben ait sonné minuit que l'intrus a finalement accepté de descendre.

https://x.com/i/web/status/1898551842423865799 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Durant la confrontation, l'homme a été entendu dire aux négociateurs qu'il descendrait "selon ses propres conditions". Dans une vidéo publiée sur Instagram plus tard dans la soirée, le manifestant a prévenu : "Si vous vous approchez de moi, vous me mettez en danger et je monterai plus haut."

Le protestataire a filmé son ascension, expliquant que son action était une protestation contre "la répression policière et la violence d'État". La police métropolitaine a été appelée sur les lieux à 07h24 GMT. L'incident a provoqué d'importantes perturbations, notamment la fermeture du pont de Westminster et l'annulation des visites parlementaires. Vers 10h00 GMT, les services d'urgence ont été hissés à plusieurs mètres dans les airs sur une plateforme à échelle aérienne des pompiers, utilisant un mégaphone pour communiquer avec l'homme. Les négociations ont continué tout au long de la journée et jusque dans la nuit.

Des photos prises pendant la confrontation montrent le manifestant assis sur la corniche, tenant le drapeau et drapant un keffieh traditionnel autour des ornements en pierre de la tour. Des sympathisants, certains situés derrière un cordon de police sur Victoria Embankment, ont crié "Libérez la Palestine" et "Tu es un héros" en solidarité avec le protestataire, selon la BBC.

La police métropolitaine a imposé des restrictions sur les manifestations près de Parliament Square pour éviter des perturbations majeures, obligeant les manifestants pro-palestiniens à se déplacer de Bridge Street vers la terrasse Richmond voisine.

Les autorités ont fermé Bridge Street et le pont de Westminster pour permettre aux services d'urgence d'intervenir. Une sortie de la station de métro Westminster a également été temporairement fermée, bien que les services de métro aient continué sans perturbation.