Londres : un professeur israélien ciblé par des pro-Palestiniens en plein cours et menacé de décapitation

Un incident particulièrement choquant s'est produit mercredi à la City University de Londres, où des individus masqués ont fait irruption dans un amphithéâtre pour menacer de décapiter le professeur Michael Ben-Gad, enseignant en économie d'origine israélienne.

Alors qu'il dispensait son cours, le professeur Ben-Gad, qui se décrit comme un « patriote israélien convaincu », a vu des hommes surgir sur les lieux, le visage dissimulé par des keffieh, des foulards et des masques médicaux. « J'ai terminé mon cours et j'ai été interrompu par des manifestants qui se sont postés devant moi et m'ont traité de criminel de guerre et de nazi », a-t-il raconté à Sky News.

Les activistes ont refusé de quitter les lieux et l'un d'eux a proféré une menace de décapitation. Sur une vidéo de l'incident, on entend l'un des protestataires crier : « Vous avez du sang sur les mains. » Michael Ben-Gad a également été qualifié de « terroriste » en raison de son service dans l'armée israélienne de 1982 à 1985.

L'incident s'est produit malgré les mesures de sécurité renforcées autour du professeur, après la distribution de tracts le qualifiant de « terroriste » sur le campus. Une pétition circulant parmi les étudiants proclamait qu'ils « n'auront aucun repos tant que ce terroriste, impliqué dans des crimes de guerre et le meurtre de nos frères et sœurs au Liban et en Palestine, circulera librement dans notre institution ».

https://x.com/i/web/status/1981040839372525768 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les manifestants ont également dénoncé le parcours professionnel de Ben-Gad dans ce qu'ils appellent une « société génocidaire », pointant notamment son poste de maître de conférences à l'Université de Haïfa. Dans un communiqué, ils ont exigé des excuses et appelé l'université à « prendre en compte ces questions fondamentales lors de ses futurs recrutements », ajoutant : « Honte à la ville d'avoir permis à un terroriste de s'installer à proximité et d'enseigner à des étudiants arabes et musulmans. »

Malgré ces intimidations répétées, Michael Ben-Gad, qui enseigne à la City University depuis 2008 et a même été chef de département de 2010 à 2013, refuse de se laisser impressionner. « Personne ne va me faire peur », a-t-il déclaré. « Si l'objectif de la manifestation était d'intimider, il leur faudrait faire bien plus que simplement imprimer un tract, lancer une campagne Instagram ou organiser une petite manifestation. »

L'université lui a proposé un congé payé pour sa sécurité, mais il a refusé : « C'était tentant, mais dans le contexte actuel, je continue d'exercer mes fonctions. Les étudiants ne devraient pas en attendre moins de ma part. »

Des centaines d'universitaires ont pris la défense du professeur en signant une déclaration condamnant « la campagne de harcèlement ciblée contre Ben-Gad ». Le texte, signé par des professeurs et maîtres de conférences de diverses institutions dont l'Université d'Oxford, affirme : « Indépendamment des divergences d'opinions sur la guerre de Gaza et l'histoire du conflit israélo-palestinien, nous condamnons toute campagne visant à intimider et à expulser des maîtres de conférences au motif qu'ils sont israéliens, juifs ou membres de tout autre groupe. »

Les signataires soulignent que « ce type d'attaques est effrayant, en particulier pour les étudiants juifs, et constitue un précédent dont d'autres pourraient être la cible à l'avenir ». Ils concluent : « Nous tenons à faire comprendre à ce groupe restreint mais très actif que ses tactiques sont vouées à l'échec. »