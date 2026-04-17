Londres : une chaîne d’opposition iranienne et des sites juifs visés, un groupe islamiste revendique les attaques

Une tentative d’attaque près des studios londoniens de la chaîne Iran International a ravivé les inquiétudes autour de la sécurité des médias critiques du régime iranien au Royaume-Uni. Mercredi soir, un véhicule suspect a été empêché d’entrer à l’entrée principale du site, avant que des engins incendiaires ne soient lancés peu après dans le parking d’un bâtiment voisin, situé à quelques mètres des locaux de la chaîne.

Dans un communiqué, la direction éditoriale de la chaîne a indiqué que son équipe de sécurité était intervenue immédiatement, avant l’arrivée rapide de la police et des pompiers. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les dégâts causés après l’incident.

La Metropolitan Police a annoncé l’arrestation de trois suspects âgés de 16, 19 et 21 ans. À ce stade, l’affaire n’est pas officiellement traitée comme un acte terroriste, mais l’enquête a été confiée à l’unité antiterroriste londonienne.

Cet épisode intervient dans un contexte de menaces accrues visant les journalistes de Iran International et leurs familles, particulièrement depuis la récente guerre impliquant l’Iran. La chaîne avait déjà transféré temporairement ses activités de Londres vers Washington en février 2023 après des alertes des services de renseignement sur des menaces soutenues par un État. En mars 2024, l’un de ses présentateurs avait été poignardé devant son domicile londonien dans une affaire également suivie par la police antiterroriste.

Parallèlement, selon la BBC, un groupe islamiste aux liens possibles avec l’Iran a revendiqué cette attaque ainsi que deux autres incidents dans le nord de Londres. Le mouvement, se présentant sous le nom de "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya", a diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux pour revendiquer, sans preuves à ce stade, l’attaque contre la Finchley Reform Synagogue et un précédent incendie visant quatre ambulances de l’organisation juive de secours Hatzolah à Golders Green.