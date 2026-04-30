Londres : une des victimes de l’attaque antisémite de Golders Green accuse le gouvernement d’inaction

L’une des victimes de l’attaque au couteau survenue mercredi à Golders Green, dans le nord de Londres, a mis en cause la réponse des autorités britanniques face à la montée de l’antisémitisme, alors que la police poursuit son enquête pour terrorisme. L’agression a visé deux hommes juifs à proximité d’une synagogue dans ce quartier abritant une importante population juive orthodoxe.

Depuis son lit d’hôpital, Shloyme Rand, 34 ans, a déclaré avoir survécu par "miracle". Il a estimé que le gouvernement n’avait pas suffisamment protégé la communauté juive malgré la multiplication récente des actes antisémites au Royaume-Uni. La seconde victime, Moshe Shine, 76 ans, a également été hospitalisée dans un état grave.

La police métropolitaine de Londres a interpellé sur place le terroriste d'origine somalienne âgé de 45 ans. Selon les autorités, il a été maîtrisé après l’intervention d’agents de police et de membres d’un groupe de sécurité bénévole de la communauté juive locale. Les enquêteurs ont ensuite confirmé que la section antiterroriste avait repris le dossier et que les faits étaient traités comme un acte terroriste.

Des images diffusées par des témoins montrent des scènes de panique dans les rues de Golders Green. Le suspect aurait pris pour cible des passants visiblement juifs avant de tenter également de s’en prendre aux policiers, qui l’ont neutralisé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Cette attaque intervient après plusieurs incidents antisémites signalés ces dernières semaines à Londres. Des incendies criminels ont notamment visé des institutions juives ainsi que des ambulances bénévoles de l’organisation Hatzolah dans le même quartier.

Le Premier ministre Keir Starmer a condamné une attaque "absolument effroyable" et promis un renforcement des mesures de sécurité. De leur côté, plusieurs organisations juives estiment que les déclarations de soutien ne suffisent plus et réclament des actions concrètes.

L’organisation Campaign Against Antisemitism a appelé à un rassemblement jeudi soir devant 10 Downing Street afin d’interpeller directement le chef du gouvernement britannique sur sa stratégie de lutte contre l’antisémitisme.