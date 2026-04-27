Londres : une exposition accusée d’antisémitisme annulée après une vive polémique

Une exposition d’art controversée prévue à Londres a été annulée à la suite d’une plainte déposée par l’organisation UK Lawyers for Israel (avocats britanniques pour Israël) qui dénonçait des contenus à caractère antisémite.

https://x.com/i/web/status/2035389306286567551 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Intitulée "Drawings Against Genocide" (Dessins contre le génocide), cette exposition du britannique Matthew Collings devait se tenir en mai dans une galerie du sud-ouest de la capitale. Elle avait déjà suscité une forte controverse lors de sa présentation précédente à Margate, en raison de dessins jugés choquants et offensants.

Certaines œuvres représentaient des figures juives sous forme de caricatures ou reprenaient des motifs assimilés à des accusations historiques telles que les «crimes rituels». D’autres remettaient en cause les violences commises par le Hamas lors des attaques du 7 octobre, notamment en niant les violences sexuelles rapportées.

Face à ces éléments, UK Lawyers for Israel a averti les responsables de la galerie des risques juridiques encourus, notamment au regard de la législation britannique sur l’ordre public, ainsi que des conséquences en termes d’image. À la suite de cette démarche, les organisateurs ont confirmé l’annulation de l’événement.

Dans un communiqué, l’organisation a salué cette décision, estimant que la liberté d’expression ne saurait justifier la diffusion de contenus reposant sur des stéréotypes antisémites ou des représentations déshumanisantes. Elle a également mis en garde contre le risque de banalisation de ce type d’images dans l’espace culturel.

L’artiste a contesté ces accusations, affirmant que son travail visait des réalités politiques et non une communauté spécifique. Il défend une démarche critique à l’égard d’Israël, qu’il inscrit dans une réflexion plus large sur les conflits contemporains.

Cette affaire intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites au Royaume-Uni, où les institutions culturelles sont de plus en plus confrontées à la question des limites entre liberté artistique et incitation à la haine.