Londres : vaste enquête sécuritaire après une vidéo menaçante visant l’ambassade d’Israël

La police métropolitaine de London mène une importante opération de sécurité à Kensington Gardens, où plusieurs objets abandonnés ont été découverts dans la nuit de jeudi à vendredi. Des agents équipés de tenues de protection ont été déployés sur place afin d’examiner ces éléments jugés suspects. Un large périmètre de sécurité a été instauré et l’accès au parc ainsi qu’aux zones voisines a été interdit au public.

Dans un communiqué, la Metropolitan Police a indiqué que le port d’équipements de protection relevait d’une mesure de précaution. Les autorités ont reconnu que cette présence visible pouvait inquiéter les riverains et les passants, tout en soulignant qu’aucune menace accrue pour la sécurité publique n’avait été identifiée à ce stade de l’enquête.

Parallèlement, la police antiterroriste de Londres examine une vidéo diffusée en ligne durant la nuit, dans laquelle un groupe affirme avoir visé l'ambassade d'Israël à Londres située non loin, à l’aide de drones transportant des substances dangereuses. Les enquêteurs cherchent désormais à vérifier l’authenticité de ces images et à déterminer si elles sont liées aux objets retrouvés à Kensington Gardens.

Les forces de l’ordre ont toutefois assuré que l’ambassade d’Israël n’avait pas été attaquée. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs de la vidéo et d’évaluer la nature exacte des objets saisis sur place. Aucun blessé n’a été signalé.