Lucas Albotia : Victime de double discrimination, entre homophobie et antisémitisme

Lucas Albotia incarne une réalité complexe : être activiste LGBT et pro-israélien à Bruxelles s'avère un combat sur deux fronts. Ce Géorgien exilé en Belgique a témoigné jeudi soir sur i24NEWS de la double discrimination qu'il subit.

Agression homophobe dans les transports

L'activiste a d'abord relaté une agression homophobe récente dans un bus bruxellois : "Deux personnes nous ont demandé si on était des gays. On a répondu oui. Après ça, on a reçu des coups", raconte-t-il, illustrant la persistance de l'homophobie dans la capitale belge.

Expulsé d'un événement LGBT pour ses convictions

Plus troublant encore, Albotia a été expulsé le 30 mai d'un événement pro-LGBT pour ses positions pro-israéliennes. "On m'a dit que j'étais un agent d'Israël, qu'on diffusait la propagande israélienne", explique-t-il. Défendant pourtant une solution à deux États et un "avenir démocratique pour les Palestiniens", il s'est heurté à des militants "pro-résistance" assumant leur soutien au Hamas.

"J'ai été expulsé parce qu'ils m'ont appelé sioniste. Dehors, on nous a jeté des pierres, on a été poursuivis dans les rues et menacés de mort", témoigne-t-il.

L'extrémisme de gauche dans la communauté LGBT

Albotia dénonce la "monopolisation" de la lutte LGBT par "des extrémistes de gauche" qui relativisent l'homophobie locale au profit de l'anti-israélisme : "Ils nous expliquent qu'à Bruxelles, il n'y a pas de problème d'homophobie, mais des problèmes d'Israël."

Il pointe la circulation de "fake news" dans sa communauté et rappelle l'évidence : "Il serait mieux à Tel Aviv pendant la Gay Pride plutôt qu'à Ramallah ou à Gaza City."

Motivation renforcée

Ces agressions n'entament pas sa détermination : "L'antisémitisme est déguisé en anti-sionisme. Cette agression est devenue une motivation pour continuer à lutter contre l'antisémitisme et soutenir Israël dans ce conflit existentiel."

Son témoignage révèle les contradictions d'une communauté LGBT soutenant parfois des régimes qui persécutent les homosexuels.