Macron et Merz appellent à des sanctions renforcées contre Moscou

Réunis vendredi à Toulon lors d’un conseil des ministres franco-allemand, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont dénoncé la « mauvaise volonté » de Vladimir Poutine, accusé de se dérober à une rencontre avec Volodymyr Zelensky malgré un engagement pris devant Donald Trump. « Si cette réunion n’a pas lieu d’ici lundi, cela prouvera une fois encore que le président russe se joue de ses interlocuteurs », a averti le président français, ajoutant que cette attitude « ne peut rester sans réponse ».

Le chancelier allemand a renchéri, estimant que Poutine « n’a aucune volonté de négocier » et pose des conditions « inacceptables ». Face à cette impasse, Paris et Berlin plaident pour l’adoption de sanctions supplémentaires, tant européennes qu’américaines, afin de « forcer » Moscou à revenir à la table des discussions. Macron a assuré que des mesures supplémentaires étaient prêtes, tandis que Merz a exprimé son souhait de voir Washington élargir ses taxes douanières, notamment sur les revenus énergétiques finançant « l’économie de guerre russe ».

Les deux dirigeants doivent s’entretenir ce week-end avec Joe Biden pour coordonner leurs positions. Ils ont également annoncé un renforcement de l’aide militaire à l’Ukraine, notamment en matière de défense antiaérienne, face à l’intensification des frappes russes sur Kiev qui ont récemment coûté la vie à 23 civils. Tout en rejetant les accusations de Moscou l’accusant d’« insultes vulgaires », Emmanuel Macron a défendu avoir qualifié Vladimir Poutine d’« ogre », décrivant un dirigeant « engagé dans une dérive autoritaire et impérialiste ».