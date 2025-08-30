Macron et Merz appellent à des sanctions renforcées contre Moscou

Paris et Berlin haussent le ton contre Moscou

Le président français Emmanuel Macron (à droite) et le chancelier allemand Friedrich Merz (à gauche) se serrent la main avant une réunion franco-allemande des ministres à Toulon, dans le sud-est de la France, le 29 août 2025
Réunis vendredi à Toulon lors d’un conseil des ministres franco-allemand, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont dénoncé la « mauvaise volonté » de Vladimir Poutine, accusé de se dérober à une rencontre avec Volodymyr Zelensky malgré un engagement pris devant Donald Trump. « Si cette réunion n’a pas lieu d’ici lundi, cela prouvera une fois encore que le président russe se joue de ses interlocuteurs », a averti le président français, ajoutant que cette attitude « ne peut rester sans réponse ».

Le chancelier allemand a renchéri, estimant que Poutine « n’a aucune volonté de négocier » et pose des conditions « inacceptables ». Face à cette impasse, Paris et Berlin plaident pour l’adoption de sanctions supplémentaires, tant européennes qu’américaines, afin de « forcer » Moscou à revenir à la table des discussions. Macron a assuré que des mesures supplémentaires étaient prêtes, tandis que Merz a exprimé son souhait de voir Washington élargir ses taxes douanières, notamment sur les revenus énergétiques finançant « l’économie de guerre russe ».

Les deux dirigeants doivent s’entretenir ce week-end avec Joe Biden pour coordonner leurs positions. Ils ont également annoncé un renforcement de l’aide militaire à l’Ukraine, notamment en matière de défense antiaérienne, face à l’intensification des frappes russes sur Kiev qui ont récemment coûté la vie à 23 civils. Tout en rejetant les accusations de Moscou l’accusant d’« insultes vulgaires », Emmanuel Macron a défendu avoir qualifié Vladimir Poutine d’« ogre », décrivant un dirigeant « engagé dans une dérive autoritaire et impérialiste ».

