Macron et Merz appellent à un sursaut démocratique et militaire en Europe

À l’occasion des célébrations de la Journée de l’unité allemande, ce vendredi à Sarrebruck, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont lancé un appel conjoint à un « sursaut » des démocraties européennes, menacées selon eux par la montée des extrêmes et par les offensives des régimes autoritaires.

Le président français a mis en garde contre « une dégénérescence de nos démocraties », alimentée par la défiance envers les institutions et par l’influence des réseaux sociaux, dominés par de grands acteurs américains ou chinois. « Si nous ne rebâtissons pas une démocratie du XXIe siècle, l’Europe deviendra un continent de complotistes, d’extrêmes et de fureur », a-t-il prévenu.

Friedrich Merz a abondé en dénonçant « un axe d’États autocratiques » qui défie l’ordre libéral et menace le mode de vie européen. « Nous devons réapprendre à nous défendre », a-t-il insisté, plaidant pour un réarmement massif afin de dissuader toute nouvelle agression, sans citer explicitement la Russie. Macron a pour sa part appelé l’Europe à devenir une « puissance militaire » capable de s’affranchir de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, les pays européens accélèrent leurs investissements militaires. Bruxelles a d’ailleurs proposé la veille la mise en place d’un « mur antidrones » face aux incursions attribuées à Moscou.