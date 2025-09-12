Madrid convoque la diplomate israélienne après des propos du bureau de Netanyahou

Articles recommandés -

L'Espagne a convoqué ce vendredi la représentante diplomatique israélienne à Madrid, Dana Erlich, pour protester contre des déclarations jugées « fausses et diffamatoires » émanant du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a réagi à un message publié jeudi sur le réseau social X, dans lequel l’entourage de Netanyahou accusait le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez de tenir des « menaces génocidaires ».

Ces propos faisaient référence à l’annonce, lundi, de nouvelles mesures restrictives contre Israël, incluant la suspension des livraisons d’armes et de carburant militaire à destination de l’État hébreu.

Pedro Sanchez avait justifié ces décisions en affirmant que l’Espagne ne disposait « ni de bombes nucléaires, ni de porte-avions, ni de grandes réserves pétrolières » pour exercer une pression directe sur Israël. Il a donc choisi, selon ses mots, d’agir par des moyens diplomatiques et économiques pour tenter de mettre fin à ce qu’il a qualifié de « génocide » dans la bande de Gaza. Israël, de son côté, rejette fermement toute accusation de "génocide" et se défend actuellement devant la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, où une plainte a été déposée à ce sujet.