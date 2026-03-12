Madrid déplore des "insultes" des autorités israéliennes

L’Espagne a décidé de mettre fin aux fonctions de son ambassadrice en Israël, Ana María Salomón Pérez, une mesure qui confirme la dégradation persistante des relations diplomatiques entre Madrid et Jérusalem. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a justifié cette décision en dénonçant les « insultes et calomnies » proférées, selon lui, par des responsables israéliens à l’encontre de l’Espagne.

Dans une interview accordée à la télévision publique RTVE, le chef de la diplomatie espagnole a estimé que les efforts de Madrid pour maintenir des relations cordiales avec Israël n’avaient pas été réciproques. « Il est devenu évident que la bonne volonté de l’Espagne pour maintenir des relations cordiales n’a pas été réciproque », a-t-il déclaré. Il a également regretté l’absence de gestes diplomatiques équivalents de la part d’Israël et dénoncé des propos qu’il juge offensants visant le gouvernement et le peuple espagnols.

José Manuel Albares a affirmé que « de graves injures et calomnies » avaient encore été formulées la semaine dernière par des membres du gouvernement israélien contre Madrid. Dans ce contexte, maintenir une ambassadrice rappelée pour consultations depuis plusieurs mois « n’avait plus aucun sens », a-t-il estimé.

Ana María Salomón Pérez avait été rappelée de Tel-Aviv en septembre dernier, au plus fort des tensions diplomatiques entre les deux pays. La crise avait éclaté après une série de déclarations et de décisions du gouvernement espagnol concernant la guerre à Gaza, Madrid évoquant notamment la nécessité de mettre fin à ce qu’il qualifiait de « génocide ».

Depuis ce rappel, l’ambassadrice n’avait pas repris ses fonctions en Israël. Sa révocation officielle, confirmée mardi, entérine désormais un refroidissement durable des relations bilatérales. La représentation diplomatique de l’Espagne en Israël est désormais assurée par un chargé d’affaires, diplomate de rang inférieur.