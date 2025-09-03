Malgré la guerre, l'école juive de Kiev rouvre ses portes pour la 26e rentrée

Articles recommandés -

Malgré les bombardements russes et la menace constante des drones, l’école juive Perlina-Or Avner de Kiev a ouvert cette semaine sa classe de première année pour la 26e rentrée consécutive. Depuis le début de la guerre en février 2022, l’établissement n’a jamais cessé de fonctionner, offrant un refuge éducatif et spirituel aux enfants de la communauté juive de la capitale ukrainienne.

L’école accueille également des enfants réfugiés venus des régions de l’est de l’Ukraine aujourd’hui sous occupation russe. Pour certains élèves, dont les parents ou l’un des parents ont été mobilisés, elle représente bien plus qu’un lieu d’apprentissage : un véritable foyer.

Dirigée par la rabbanite Elka Ina Markovitch, l’école illustre la complexité de la vie juive en Ukraine en temps de guerre. Certains anciens élèves et parents de l’établissement combattent aujourd’hui dans l’armée ukrainienne, tandis que d’autres ont émigré en Israël et servent dans les rangs de Tsahal. La guerre a même touché l’infrastructure de l’école, lorsqu’un drone russe est tombé à proximité du bâtiment. Malgré les dégâts matériels et le traumatisme, la direction a choisi de poursuivre sa mission éducative. « Chaque enfant assis dans une salle de classe est une victoire sur les ténèbres et le mal », a déclaré le grand rabbin de Kiev, Jonathan Markovitch. « Continuer à enseigner, même sous les sirènes et les missiles, c’est affirmer la force de l’esprit juif et préparer l’avenir de notre peuple. »