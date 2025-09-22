Malte s’apprête à reconnaître officiellement l’État palestinien à l’ONU

Articles recommandés -

Malte annoncera ce lundi, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, sa reconnaissance officielle de l’État palestinien. Cette décision place l’île méditerranéenne aux côtés d’un groupe croissant de pays qui franchissent ce pas diplomatique majeur.

Dimanche, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal avaient déjà officialisé leur reconnaissance, une démarche visant à relancer la solution à deux États et à mettre fin à la guerre depuis deux ans. La France, ainsi que plusieurs autres pays européens, devraient faire de même au cours de la journée de lundi.

Le Premier ministre maltais, Robert Abela, avait pour la première fois évoqué en mai son intention de reconnaître l’État palestinien, mais l’annonce avait été reportée après le report du sommet initialement prévu. L’Union européenne, dont Malte est membre, a historiquement soutenu les droits du peuple palestinien et les efforts en faveur d’une solution à deux États, tout en maintenant des relations diplomatiques avec Israël.

Dans un message publié sur Facebook dimanche soir, Robert Abela a salué l’arrivée d’un navire transportant de la farine offerte par Malte à Gaza, quelques heures avant la reconnaissance officielle. Il a qualifié cette décision d’« historique » et a réaffirmé l’engagement de Malte en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.