Manchester : Adrian Daulby et Melvin Cravitz sont les deux victimes de l’attentat de Yom Kippour

La communauté juive de Manchester est en deuil après l’attentat qui a frappé la synagogue de Heaton Park jeudi 2 octobre, jour de Yom Kippour. Deux fidèles ont perdu la vie : Adrian Daulby, 53 ans, et Melvin Cravitz, 66 ans, tous deux originaires de Crumpsall, dans le nord de la ville.

Leur identité a été confirmée par la police du Grand Manchester, qui a précisé que les familles avaient été informées et qu’elles étaient accompagnées par des officiers spécialisés. "Mes plus sincères condoléances vont aux proches de M. Daulby et de M. Cravitz en ce moment d’une douleur extrême", a déclaré le commissaire Lewis Hughes.

L’attentat, survenu devant la synagogue, a mêlé une attaque à la voiture-bélier et une agression à l’arme blanche. Trois autres personnes ont été grièvement blessées. Le terroriste, d’abord soupçonné de porter une ceinture explosive, a été abattu par la police. trois autres individus ont par ailleurs été arrêtés.

Vendredi, la police antiterroriste a indiqué que le suspect était Jihad Al-Shamie, un Britannique de 35 ans d’origine syrienne.

En ce jour de recueillement pour des milliers de fidèles, la mort d’Adrian Daulby et de Melvin Cravitz résonne comme une tragédie au cœur de la communauté juive mancunienne, qui s’est rassemblée pour leur rendre hommage.