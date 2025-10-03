Manchester : deux morts dans un attentat visant une synagogue le jour de Kippour, le terroriste identifié
Le terroriste, un citoyen britannique d'origine syrienne a été abattu sur place par la police et deux hommes et une femme ont été arrêtés pour suspicion de préparation d'acte terroriste
Deux personnes ont été tuées jeudi lors d'une attaque terroriste visant la synagogue de Heaton Park à Manchester, en pleine prière de Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif. L'assaillant, Jihad Al-Shamie, 35 ans, citoyen britannique d'origine syrienne, a été abattu sur place par les forces de l'ordre.
Selon la police anti-terroriste de Manchester, Al-Shamie a perpétré une attaque combinant voiture-bélier et coups de couteau contre les fidèles présents devant le lieu de culte. Le rabbin Daniel Walker a joué un rôle héroïque en bloquant physiquement l'entrée de la synagogue, empêchant ainsi l'assaillant de pénétrer à l'intérieur et évitant un bilan bien plus lourd parmi les nombreux fidèles réunis pour la prière.
L'individu portait ce qui semblait être un gilet explosif, a précisé la police. Trois suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête : deux hommes d'une trentaine d'années et une femme dans la soixantaine, arrêtés pour suspicion de préparation et d'instigation d'actes terroristes. Les autorités ont confirmé qu'Al-Shamie n'avait jamais fait l'objet d'un signalement au programme Prevent, dispositif britannique de prévention de la radicalisation.
La police a immédiatement qualifié l'attaque d'acte terroriste et renforcé les patrouilles de sécurité à travers le Royaume-Uni, notamment autour des sites juifs.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a interrompu son déplacement diplomatique à Copenhague pour rentrer d'urgence à Londres, où il a présidé une cellule de crise à Downing Street. Il a dénoncé une attaque "d'autant plus horrifiante" qu'elle s'est produite pendant Yom Kippour. Le roi Charles III et la reine Camilla ont également exprimé leur "choc" face à cette tragédie.
Les réactions internationales ont été nombreuses. Le président français Emmanuel Macron a affirmé la solidarité de la France "avec les familles touchées et la communauté juive", tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné cette "attaque barbare" et critiqué la gestion britannique du terrorisme.
L'ancien Premier ministre Rishi Sunak a appelé à combattre "la montée du mal qu'est l'antisémitisme", tandis que le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a accusé les autorités britanniques de ne pas avoir suffisamment agi contre "l'incitation antisémite" observée ces derniers mois dans les rues britanniques.
Le club de Manchester United et l'ambassade d'Israël à Londres ont également présenté leurs condoléances aux victimes et à la communauté juive britannique.