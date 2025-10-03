Manchester : le terroriste de Yom Kippour habitait près de la synagogue visée

De nouvelles informations ont émergé sur Jihad Al-Shamie, le terroriste de 35 ans qui a perpétré jeudi, jour de Yom Kippour, l’attentat meurtrier contre la synagogue Heaton Park à Manchester, tuant deux fidèles juifs et blessant quatre autres, dont trois grièvement.

Selon la presse britannique, Al-Shamie résidait à proximité immédiate du lieu de culte. Naturalisé britannique en 2006, alors qu’il n’avait que 16 ans, il avait grandi à Crumpsall, dans le nord de la ville. Son père, traumatologue de profession, aurait travaillé dans des zones de conflit au service d’organisations humanitaires. Le terroriste, quant à lui, exerçait comme professeur particulier, enseignant l’anglais et l’informatique.

Les autorités britanniques ont précisé qu’Al-Shamie n’avait jamais été signalé au programme Prevent, dispositif central de lutte contre la radicalisation mis en place par le ministère de l’Intérieur.

La police a confirmé que trois autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête : deux hommes d’une trentaine d’années et une femme sexagénaire, tous soupçonnés d’"implication, préparation et instigation d’actes terroristes".

L’attaque s’est déroulée le jour de Yom Kippour, la fête la plus sacrée du judaïsme. le terroriste a foncé en voiture sur des fidèles rassemblés devant la synagogue, avant de les attaquer à l’arme blanche, jusqu’à ce qu’il soit abattu par les forces de l’ordre.

Vendredi, la police du Grand Manchester avait identifié les deux victimes : Adrian Daulby, 53 ans, et Melvin Cravitz, 66 ans, tous deux membres de la communauté juive locale. Leur mort a profondément bouleversé les habitants de Crumpsall, déjà marqués par l’onde de choc de cet attentat.