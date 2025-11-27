Manchester: nouvelle interpellation dans l'enquête sur l'attaque contre une synagogue

L’enquête sur l’attentat qui a frappé la communauté juive de Manchester le 2 octobre connaît un nouveau rebondissement. La police britannique a annoncé jeudi l’interpellation d’un homme de 31 ans, arrêté à son arrivée à l’aéroport de la ville et immédiatement placé en garde à vue. Il est soupçonné d’avoir « commis, préparé ou incité » des actes terroristes en lien avec l’attaque ayant visé la synagogue, qui avait fait deux morts et trois blessés graves.

Le 2 octobre, jour de Yom Kippour, l’auteur de l’attaque, Jihad al-Shamie, avait foncé avec son véhicule sur des fidèles avant de poursuivre son attaque à l’arme blanche. Il avait finalement été abattu par la police sur les lieux. Parmi les victimes figuraient Melvin Cravitz et Adrian Daulby, ce dernier ayant succombé à une balle policière tirée lors de l’intervention d’urgence. L’un des blessés demeure hospitalisé à ce jour.

Jusqu’à présent, six personnes avaient été interpellées au cours de l’enquête, mais cinq ont été libérées sans poursuites. Un trentenaire reste toutefois sous contrôle judiciaire, soupçonné de ne pas avoir transmis des informations cruciales aux autorités.

Le chef adjoint de la police, Rob Potts, responsable de l’anti-terrorisme dans le nord-ouest de l’Angleterre, a appelé une nouvelle fois la population à collaborer : « Notre enquête se poursuit et j’invite quiconque disposant d’informations susceptibles de nous aider à se manifester. »

Cette nouvelle arrestation marque une étape importante dans une investigation complexe, alors que la police cherche encore à déterminer si l’assaillant a bénéficié d’appuis logistiques ou idéologiques dans la préparation de son acte.