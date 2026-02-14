Manchester : perpétuité pour deux islamistes qui projetaient un attentat contre la communauté juive

Deux extrémistes inspirés par l’organisation État islamique ont été condamnés à la prison à vie pour avoir préparé ce que la police qualifie de projet d’attentat « le plus meurtrier de l’histoire du Royaume-Uni » visant la communauté juive de Manchester.

Walid Saadaoui (38 ans) et Amar Hussein (52 ans), reconnus coupables en décembre par la Crown Court de Preston, ont respectivement été condamnés à une peine minimale incompressible de 37 et 26 ans. Ils avaient acquis des fusils d’assaut de type Kalachnikov, des armes de poing et 1 200 munitions en vue d’une attaque armée ciblant des sites juifs. Selon l’accusation, ils considéraient d’éventuelles victimes chrétiennes comme « un bonus ».

Le frère de Saadaoui, Bilel Saadaoui, a été condamné à six ans de prison pour ne pas avoir signalé les projets terroristes.

La police de Manchester a indiqué que l’attaque aurait eu des conséquences « catastrophiques ». Saadaoui, ancien restaurateur, admirait Abdelhamid Abaaoud, cerveau des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, et voulait reproduire une attaque de masse en représailles aux actions israéliennes à Gaza.

Les deux individus ont été arrêtés lors d’une opération d’infiltration d’envergure, baptisée « Operation Catogenic », décrite comme la plus vaste enquête antiterroriste jamais menée dans le nord-ouest de l’Angleterre. Un agent infiltré, salué par le juge pour avoir « potentiellement sauvé de très nombreuses vies », a permis leur interpellation alors qu’ils prenaient livraison d’armes neutralisées par la police.

Ce projet visait le même secteur de Manchester où, le 2 octobre 2025, un terroriste avait poignardé à mort deux fidèles devant une synagogue. Cette attaque avait profondément marqué la communauté juive locale et ravivé les inquiétudes quant à la menace terroriste persistante au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Keir Starmer a salué les condamnations, réaffirmant l’engagement du gouvernement dans la lutte contre l’antisémitisme et le terrorisme.