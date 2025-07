Manifestation à Londres pour protéger les Druzes de Soueida face aux violences

Articles recommandés -

Environ 80 Syriens issus de minorités ont manifesté, samedi, à Londres pour exiger une protection internationale des Druzes de Soueida, où des violences sectaires ont fait plus de 900 morts depuis dimanche, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme. Les manifestants, scandant « Dieu protège les Druzes » et « Arrêtez de soutenir Jolani », ont critiqué le président syrien par intérim Ahmed al-Charaa, accusé de complicité dans les affrontements entre Druzes et tribus bédouines sunnites.

Devant le siège de la BBC, l’organisateur Emad al Eismy a dénoncé des « atrocités » – tirs, décapitations, viols, incendies de maisons et de commerces – et réclamé un couloir humanitaire via la Jordanie. Malgré un cessez-le-feu décrété vendredi après une médiation américaine, des combats persistent, impliquant des volontaires armés soutenus par le gouvernement islamiste. Maan Radwan, un manifestant, a pleuré la mort de proches massacrés dans une maison d’hôtes à Soueida. William Salha a décrit ses proches, « impuissants », cloîtrés chez eux face à une « tentative de nettoyage ethnique ». Les protestataires ont aussi critiqué le ministre britannique David Lammy pour sa rencontre avec al-Sharaa début juillet